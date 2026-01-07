تراجع أسعار خام البصرة بأكثر من 2% من انخفاض أسعار النفط

شفق نيوز - بغداد

تراجعت أسعار خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط باكثر من 2%، يوم الاربعاء، مع انخفاض اسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 1.38 دولار بما يعادل 2.35%‎‎ ليصل الى 57.27 دولارا، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 1.38 دولار بما يعادل 2.26% ليصل 59.82 دولارا.

وانخفضت أسعار النفط عالميا بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن فنزويلا ستعيد تسليم ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط الخاضع للعقوبات إلى الولايات المتحدة ما يزيد من المخاوف بشأن مشكلة فائض العرض في السوق العالمية.