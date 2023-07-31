تراجع أسعار خام البصرة بمقدار 29 سنتاً خلال شهر حزيران

شفق نيوز/ تراجعت أسعار خام البصرة 29 سنتا خلال شهر حزيران وفقاً لمنظمة أوبك.

وأظهر تقرير أوبك الشهري، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان سعر خام البصرة المتوسط بلغ خلال شهر حزيران 73.03 دولارا بانخفاض بلغ 29 سنتا مقارنة 73.32 دولارا لشهر آيار.

وأضافت أن أسعار خام البصرة المتوسط انخفضت من شهر كانون الثاني ولغاية شهر أيار مقدار 29 سنتا وبنسبة 4%.

وبينت أن أسعار خام البصرة سجلت في خلال العام الماضي 2022 بمعدل سعري بلغ 76.41 دولارا، منخفضا بنسبة 35.85% عن أسعار عام 2021 والتي بلغت معدل 103.85 دولارات.

ويصدر العراق النفط الخام لاسيا بنسبة 60% فيما يصدر لأوروبا بحدود 25% ولأمريكا 15%.