تراجع أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل يسجل ارتفاعاً

شفق نيوز/ انخفض سعر خام البصرة الخفيف ، يوم الخميس، مع انخفاض اسعار النفط عالميا.

وانخفض خام البصرة المصدر لآسيا 1.81 دولار وبنسبة تغيير بلغت 2.14% ليصل الى 82.59 دولارا، فيما سجل خام البصرة الثقيل ارتفاعا بمقدار 1.84 دولار او ما يعادل 2.34% ليصل الى 80.54 دولارا.

اما بالنسبة لخامات منظمة أوبك فقد سجل الخام العربي السعودي 84.95 دولاراً للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي الى 85.87 دولاراً للبرميل، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 84.80 دولارا، وجيراسول الانغولي 84.31 دولارا، وبوني النيجيري الخفيف 83.78 دولارا.

وتشهد أسعار النفط تذبذبا مع تقييد منظمة اوبك + انتاجها مقابل ارتفاع مخزونات النفط الامريكية.