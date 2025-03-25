تراجع أسعار خامي البصرة رغم استقرار النفط بالأسواق العالمية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط اليوم الثلاثاء، مع استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفض أسعار خام البصرة الثقيل 17 سنتا بما يعادل 0.24% ليصل إلى 69.87 دولارا، وانخفضت أسعار خام المتوسط 17 سنتا بما يعادل 0.23% ليصل الى 72.92 دولارا.

واستقرت أسعار النفط عالميا مع خشية المستثمرين من التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب من ان تؤدي الى ابطاء الاقتصاد العالمي والحد من الطلب على النفط.

وسجل خام برنت 73.04 دولارا بارتفاع سنتا واحدا وسجل الخام الامريكي 69.13 دولارا بارتفاع بلغ 4 سنتات.