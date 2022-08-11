تراجع أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل، يوم الخميس، مع تراجع أسعار النفط عالميا.

وانخفض خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 0.45 دولار وبنسبة تغيير بلغت 0.48% ليصل الى 93.85 دولارا للبرميل الواحد.

وانخفض خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 0.45 دولار وبنسبة تغيير بلغت 0.49 % ليصل الى 90.60 دولارا.

وانخفضت أسعار خامات منظمة أوبك حيث بلغ سعر خام العربي الخفيف السعودي 101.50 دولار بانخفاض بلغ 0.46 دولار، وانخفض أيضا خام مربان الإماراتي الى 97.78 دولاراً بانخفاض بلغ 0.30 دولار .

وانخفضت أسعار النفط يوم الخميس مع التخوف من الركود الاقتصاد العالمي، وارتفاع مخزونات النفط الامريكية.