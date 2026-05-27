تراجع أسعار النفط 3.5% وسط تفاؤل بالمفاوضات الأميركية-الإيرانية

تراجعت أسعار النفط العالمية بنسبة 3.5% خلال تعاملات يوم الأربعاء، وسط تفاؤل حذر بشأن نتائج المفاوضات غير المباشرة لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة.

وبحسب بيانات الأسواق حتى ظهر الأربعاء، سجل خام برنت انخفاضاً بنحو 2-3.5% بعد ارتفاعها بنحو 4% في الجلسة السابقة، ليتداول حالياً قرب مستويات 96-98 دولاراً للبرميل.

كما هبط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة مشابهة، مقترباً من 90-93 دولاراً للبرميل.

ويأتي هذا التراجع بعد مكاسب قوية حققتها الأسعار في الأسابيع الماضية على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إذ يراهن المستثمرون حالياً على إمكانية التوصل إلى إطار اتفاق يسمح بتخفيف بعض العقوبات وإعادة جزء من الصادرات الإيرانية إلى الأسواق العالمية.

وتتحدث تقارير عن أن الجانب الأميركي أبدى تقدماً في المفاوضات غير المباشرة مع إيران، ما رفع احتمال عودة إمدادات إضافية إلى الأسواق قد تصل إلى ملايين البراميل يومياً في حال تحقق التهدئة.

يُذكر أن الأسواق لا تزال تشهد تقلبات حادة، إذ قد تعيد أي تطورات ميدانية سلبية دفع الأسعار نحو الارتفاع مجدداً.

ويتابع المتعاملون عن كثب المستجدات المتعلقة بحركة سلاسل الإمداد في مضيق هرمز ومفاوضات وقف إطلاق النار في المنطقة.

وقبل يوم من الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي، كان سعر خام برنت حوالي 72 دولاراً للبرميل، بينما سجل خام "غرب تكساس" الوسيط حوالي 66 دولاراً.