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تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من سلالة فيروس كورونا الجديدة

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-21T05:22:28+0000
تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من سلالة فيروس كورونا الجديدة

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، يوم الاثنين، مع انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة مما أثار مخاوف من أن تشديد القيود هناك وفي دول أوروبية أخرى قد يعرقل تعافي الاقتصاد العالمي.

ونزل خام برنت 1.57 دولار أو 3% بالمئة إلى 50.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:10 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعه 1.5 بالمئة ولامس أعلى مستوياته منذ مارس آذار الجمعة الماضي.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.41 دولار أو 2.90 بالمئة إلى 47.81 دولار للبرميل بعد أن صعد أيضا 1.5 بالمئة يوم الجمعة إلى أعلى مستوى منذ فبراير شباط.

جاءت انخفاضات يوم الاثنين بعد أن سجلت أسعار النفط سبعة أسابيع متتالية من المكاسب الأسبوع الماضي حيث ركز المستثمرون على طرح لقاحاتCovid-19 .

إضافة إلى الضغط ، ارتفع عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، بمقدار ثمانية إلى 346 في الأسبوع المنتهي في 18 كانون الأول، وهو أعلى مستوى منذ ايار، حسبما قالت بيكر هيوز يوم الجمعة، حيث يواصل المنتجون العودة إلى منصة الآبار.

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