تراجع أسعار النفط وسط مخاوف رفع الفائدة

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط، الخميس، لتقليص بعض مكاسب اليوم السابق مع جني المستثمرين للأرباح وسط مخاوف من أن زيادة البنوك المركزية في أسعار الفائدة قد تضعف النمو الاقتصادي والطلب العالمي على الوقود.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 72.62 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:29 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتًا أو 0.3٪ إلى 69:21 دولارًا للبرميل.

وصعد الخامان القياسيان نحو ثلاثة بالمئة يوم امس الأربعاء بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام تراجعت 9.6 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو / حزيران .

وأكد قادة البنوك المركزية الكبرى في العالم أمس الأربعاء أنهم يعتقدون أن المزيد من تشديد السياسة سيكون ضروريًا لترويض التضخم المرتفع بعناد لكنهم ما زالوا يعتقدون أن بإمكانهم تحقيق ذلك دون التسبب في ركود صريح.

ولم يستبعد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول المزيد من الزيادات في الاجتماع المقبل للبنك المركزي ، بينما عززت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة التاسع على التوالي في منطقة اليورو في يوليو.

ومما زاد الضغط أن الأرباح السنوية في الشركات الصناعية في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، زادت من انخفاض مزدوج الرقم في الأشهر الخمسة الأولى حيث أدى تراجع الطلب إلى تقليص هوامش الربح.