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تراجع أسعار النفط وسط ظهور حالات من "أوميكرون" شديد العدوى

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-13T05:55:28+0000
تراجع أسعار النفط وسط ظهور حالات من "أوميكرون" شديد العدوى

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الخميس، مقلصة المكاسب الكبيرة التي حققتها الجلستين السابقتين، وسط حالة من عدم اليقين بشأن الطلب على المدى القريب مع ظهور حالات من نوع أوميكرون شديد العدوى لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا أو 0.31٪ إلى 82.38 دولار للبرميل في الساعة 0503 بتوقيت جرينتش، بعد صعودها 1.7٪ في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا أو 0.30٪ إلى 84.41 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 1.3٪ يوم الأربعاء.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم أمس الأربعاء أن الطلب على الوقود قد تضرر من أوميكرون، مع زيادة مخزونات البنزين بمقدار 8 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 7 يناير/ كانون الثاني. 

وكانت السوق قد استفادت في وقت سابق من انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام وحقيقة أن المخزونات عند أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2018 ، مما دفع برنت وغرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوياتهما في شهرين يوم الأربعاء.

وأشارت أبحاث ANZ إلى أن أرقام الرحلات الجوية التجارية تقل بنسبة 16٪ عن مستويات 2019 للأسبوع المنتهي في 11 يناير / كانون الثاني، وكان ذلك أفضل على الأقل مما كانت عليه في الأسبوع الأخير من ديسمبر ، عندما انخفضت الأرقام بنسبة 20٪ عن مستويات ما قبل الوباء ، وفقًا لـ FlightRadar 24.

ومع ذلك، من المقرر أن ترتفع الإمدادات الأمريكية حيث يمهد المنتجون الطريق لإنتاج أسرع من خلال توسيع عمليات استكمال الآبار في أكبر حقل للنفط الصخري في البلاد ، حوض بيرميان في غرب تكساس ونيو مكسيكو، وفقًا لبيانات بحثية.

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