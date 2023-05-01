تراجع أسعار النفط وسط توقعات رفع الفائدة الأمريكية وضعف الطلب الصينيِ

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، وسط مخاوف من احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يبطئ النمو ويضر بالطلب على الوقود، والمخاوف بشأن بيانات التصنيع الصينية الأضعف مجتمعة لتقضي على المكاسب السابقة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 63 سنتًا، أو 0.8٪، عند 79.70 دولارًا للبرميل في الساعة 04:13 بتوقيت جرينتش، في حين خسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنتًا، بانخفاض 0.8٪ أيضًا، ليتم تداوله عند 76.11 دولارًا.

والقوة المستمرة في ضغوط التضخم الأساسية قد تؤدي إلى رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مرة أخرى.

ومن المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى هذا الأسبوع.

ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 475 نقطة أساس منذ مارس آذار، مما سيؤدي تباطؤ النمو ويضر بالطلب على الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

في غضون ذلك ، انخفض مؤشر المشتريات التصنيعي في الصين، متراجعًا إلى ما دون علامة 50 نقطة التي تفصل بين التوسع والانكماش في النشاط على أساس شهري.