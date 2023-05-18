تراجع أسعار النفط وسط ترقب محادثات سقف الديون الأمريكية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس، مع ترقب المتعاملين بحذر لعلامات التقدم في محادثات رفع سقف الديون الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا 0.3 بالمئة إلى 76.72 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:39 بتوقيت جرينتش، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتًا إلى 72.60 دولارًا للبرميل.

وساعد انخفاض حاد في مخزونات البنزين الأمريكية بسبب ارتفاع الطلب إلى أعلى مستوياته منذ عام 2021، والتفاؤل المحيط بالمفاوضات بشأن سقف الديون الأمريكية، على ارتفاع أسعار النفط بأكثر من دولارين يوم أمس الأربعاء.

وشدد الرئيس جو بايدن والنائب الجمهوري في الكونجرس الأمريكي كيفن مكارثي أمس الأربعاء على تصميمهما على التوصل إلى اتفاق قريبًا لرفع سقف ديون الحكومة الفيدرالية البالغ 31.4 تريليونات دولار وتجنب تعثر اقتصادي كارثي.

وكان من العوامل التي أثرت على الأسعار أيضًا زيادة احتمالية قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة.