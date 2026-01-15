تراجع أسعار النفط والذهب مع انحسار التوتر الأميركي – الإيراني

شفق نيوز- متابعة

تراجعت أسعار النفط والذهب، اليوم الخميس، من أعلى مستوياتها في عدة أشهر، مع انحسار مخاوف الأسواق بشأن احتمال تصعيد عسكري أميركي–إيراني، بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب هدّأت توتر المستثمرين ودعمت عمليات جني الأرباح.

وانخفضت أسعار النفط من مستويات مرتفعة سجلتها في الجلسات السابقة، بالتزامن مع تراجع الذهب من ذروته القياسية، عقب تأكيد ترمب أنه أُبلغ بأن عمليات القتل في حملة القمع الإيرانية للاحتجاجات بدأت تتراجع، مشيراً إلى عدم وجود خطط حالياً لتنفيذ عمليات إعدام واسعة النطاق، ما خفّف من حدة القلق في الأسواق ودفع المستثمرين إلى تقليص الإقبال على الملاذات الآمنة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.4% إلى 64.94 دولاراً للبرميل، كما انخفضت عقود الخام الأميركي بنسبة مماثلة إلى 60.51 دولاراً، بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أعلى مستوياتها منذ أشهر.

كما انخفض سعر الذهب بنسبة 0.5% إلى نحو 4598 دولاراً للأونصة، بعد أن بلغ، يوم أمس الأربعاء، مستوى قياسياً غير مسبوق عند 4642.72 دولاراً، في وقت واصل فيه المعدن الأصفر التراجع مع لجوء المستثمرين إلى جني الأرباح بعد ثلاث جلسات متتالية من المكاسب القياسية.

وبحلول الساعة 03:22 بتوقيت غرينتش، تراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8% ليصل إلى 4584.03 دولاراً للأونصة، فيما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير بنسبة 1% إلى 4587.70 دولاراً للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، امتدت موجة بيع أسهم التكنولوجيا إلى التداولات الآسيوية عقب تراجعات وول ستريت، مع تحول المستثمرين من أسهم شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي إلى الأسهم الدورية.

وتراجع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.9% بعد تسجيله مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4%.

كما انخفض مؤشر تايوان بنسبة 0.5%، ومؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 0.4%، بينما استقر مؤشر الأسهم الصينية القيادية.

في المقابل، سجل مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي ارتفاعاً بنسبة 0.3% ليبلغ مستوى قياسياً جديداً، بعد قرار البنك المركزي الكوري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وفي أسواق العملات، استقر الدولار مقابل العملات الرئيسية، مع ثبات مؤشر الدولار عند 99.107.

وعلى صعيد السندات، تراجعت عوائد السندات الحكومية اليابانية بعد أن بلغت مستويات قياسية في الجلسات السابقة، حيث انخفض عائد السندات لأجل 20 عاماً إلى 3.14% مقارنة بذروة بلغت 3.165%.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد شهدت تراجعات حادة، إذ انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 5.6% إلى 87.46 دولاراً للأونصة، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة مستوى قياسياً عند 93.57 دولاراً، كما تراجع سعر البلاتين بنسبة 4.3% إلى 2282.90 دولاراً، وانخفض البلاديوم بنسبة 3.3% ليصل إلى 1766.25 دولاراً للأونصة.

ويأتي ذلك في ظل تبني الرئيس الأميركي دونالد ترمب لهجة أكثر هدوءاً تجاه الملف الإيراني، إلى جانب تأكيده أنه لا ينوي في الوقت الحالي إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وهو ما ساهم في تهدئة حالة القلق في الأسواق المالية، بالتزامن مع ترقب المستثمرين صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة لاحقاً اليوم.