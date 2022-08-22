سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تراجع أسعار النفط مع مخاوف التباطؤ الاقتصادي 

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-22T04:49:49+0000
تراجع أسعار النفط مع مخاوف التباطؤ الاقتصادي 

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط، يوم الاثنين، منهية مكاسب استمرت ثلاثة أيام وسط مخاوف من أن تؤدي الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة الأمريكية إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على الوقود.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لتسوية أكتوبر/تشرين الاول   1.17 دولار ، أو 1.2٪ ، إلى 95.55 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:30 بتوقيت جرينتش، مع مخاوف من تباطؤ الطلب في الصين بسبب أزمة الطاقة في بعض المناطق التي أثرت أيضًا على الأسعار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول  1.12 دولار أو 1.2 بالمئة إلى 89.65 دولاراً للبرميل. 

وقال هيرويوكي كينوكاوا، المدير العام للأبحاث في شركة نيسان للأوراق المالية، "كان المستثمرون قلقين من أن رفع سعر الفائدة الحاد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتسبب في تباطؤ اقتصادي واستنزاف الطلب على الوقود".

وأضاف أن "تقييد الصين للسلطة في بعض المناطق هو أيضا مصدر قلق لأنه قد يؤثر على النشاط الاقتصادي".

كما أثرت قوة الدولار الأمريكي، الذي كان يحوم حول أعلى مستوى في خمسة أسابيع، على أسعار النفط الخام لأنه يجعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.

في غضون ذلك قال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأسبوع الماضي إنهما يدرسان رد إيران على ما وصفه الاتحاد الأوروبي باقتراحها "النهائي" لإحياء الاتفاق ، الذي قلصت طهران بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية ومن شأن الاتفاق أن يزيد عرض النفط بشكل كبير بعد الاتفاق.

related

"سومو" تعلن ارتفاع الصادرات النفطية العراقية للسوق الاسيوية

Date: 2020-07-27 08:43:15
"سومو" تعلن ارتفاع الصادرات النفطية العراقية للسوق الاسيوية

ارتفاع أسعار النفط مع التهديد بفرض عقوبات على روسيا

Date: 2022-04-06 05:15:58
ارتفاع أسعار النفط مع التهديد بفرض عقوبات على روسيا

النفط ينخفض مع تضرر الطلب بفعل كورونا ومشكلة الاسعار

Date: 2020-03-16 11:57:37
النفط ينخفض مع تضرر الطلب بفعل كورونا ومشكلة الاسعار

توقعات بوصوله إلى 80 دولاراً.. النفط يرتفع مع تعافي الاقتصادات الكبرى

Date: 2021-05-24 05:38:26
توقعات بوصوله إلى 80 دولاراً.. النفط يرتفع مع تعافي الاقتصادات الكبرى

"لوك أويل" تؤشر مطباً بالعراق وتتوقع ثبات النفط عند 65 إلى 75 دولارًا للبرميل

Date: 2021-09-07 07:47:20
"لوك أويل" تؤشر مطباً بالعراق وتتوقع ثبات النفط عند 65 إلى 75 دولارًا للبرميل

180 دولارا للبرميل.. توقعات بـ"قفزة كبيرة" في أسعارالنفط

Date: 2022-06-14 17:25:42
180 دولارا للبرميل.. توقعات بـ"قفزة كبيرة" في أسعارالنفط

استمرار تراجع أسعار النفط مع مخاوف الركود الاقتصادي

Date: 2022-08-16 05:07:42
استمرار تراجع أسعار النفط مع مخاوف الركود الاقتصادي

اسعار النفط تقفز بنحو 5% مدفوعة بآمال تراجع مخاوف أوميكرون

Date: 2021-12-07 05:30:39
اسعار النفط تقفز بنحو 5% مدفوعة بآمال تراجع مخاوف أوميكرون