تراجع أسعار النفط مع آمال تهدئة التوترات في الشرق الأوسط

شفق نيوز - بغداد / أربيل

سجلت أسعار النفط، اليوم الخميس، انخفاضا بعد اتفاق لبنان وإسرائيل على تنفيذ وقف إطلاق النار، ما عزز الآمال بإمكانية التوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 67 سنتاً أو بنسبة 0.69% لتسجل 97.14 دولاراً للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 62 سنتاً أو بنسبة 0.65% ليصل إلى 95.4 دولاراً للبرميل.

وجاء التراجع بعد ارتفاع المؤشرين القياسيين بنحو 2% في جلسة الأربعاء، على خلفية تجدد التوترات في الشرق الأوسط، بما في ذلك الهجمات الإيرانية على الكويت والضربات العسكرية الأمريكية قرب مضيق هرمز.

وفي الولايات المتحدة، أقر مجلس النواب قراراً يهدف إلى الحد من صلاحيات الرئيس الأميركي في مواصلة الحرب ضد إيران، إلا أن دخوله حيز التنفيذ يتطلب موافقة مجلس الشيوخ وتجاوز حق النقض الرئاسي المحتمل.

كما أشار الرئيس الأميركي إلى احتمال إحراز تقدم في المفاوضات مع إيران خلال الأيام المقبلة، بينما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استمرار الاتصالات مع واشنطن دون تسجيل تقدم ملموس حتى الآن.

في المقابل، دعمت بيانات المخزونات الأمريكية أسعار النفط جزئياً، بعد إعلان انخفاض مخزونات الخام بمقدار 8 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو تراجع أكبر من توقعات المحللين.