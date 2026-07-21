تراجع أسعار النفط مع تقييم الأسواق جهود الوساطة بين واشنطن وطهران

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع تقييم الأسواق للتقارير التي تتحدث عن جهود وساطة بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع استمرار تبادل الضربات بين الجانبين وتهديدات الحوثيين في اليمن بفرض حصار بحري على المملكة العربية السعودية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 35 سنتاً، أو 0.4%، إلى 88.87 دولاراً للبرميل، فيما استقر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في سبتمبر عند 82.47 دولاراً للبرميل، بعد أن سجل العقدان في الجلسة السابقة أعلى مستوياتهما في أكثر من شهر.

وأعلن الحوثيون، المتحالفون مع إيران، أنهم سيفرضون حصاراً بحرياً على السعودية، في خطوة قد تفتح جبهة جديدة للصراع وتزيد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية وحركة التجارة في المنطقة.

وفي تطور دبلوماسي، كشف مسؤول إيراني رفيع لوكالة رويترز أن طهران تلقت مقترحاً من الوسطاء لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، بهدف الحفاظ على الاتفاق المؤقت الموقع في 17 يونيو، والذي كان يهدف إلى تمهيد الطريق لاتفاق دائم لإنهاء الحرب التي اندلعت في 28 فبراير.

وجاءت هذه التحركات بعد جولة جديدة من الغارات الأمريكية على مدن إيرانية، أعقبها هجمات شنها الحرس الثوري الإيراني على مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية لاحقاً بدء موجة جديدة من الضربات على إيران.

ومن جهة أخرى، أظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أن مخزونات النفط الخام الأمريكية يُتوقع أن تكون قد انخفضت خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع تراجع مخزونات البنزين، مقابل توقعات بارتفاع مخزونات المشتقات النفطية.