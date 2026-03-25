تراجع أسعار النفط مع تزايد التوقعات بوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بنحو 4%، مع تصاعد التوقعات بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الشرق الأوسط، ما قد يخفف من اضطرابات الإمدادات في المنطقة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.89 دولارات لتسجل 99.60 دولارًا للبرميل، بعد أن لامست أدنى مستوى عند 97.57 دولارًا. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 3.54 دولارات ليبلغ 88.81 دولارًا للبرميل، بعد أن سجل أدنى مستوى عند 86.72 دولارًا.

وجاء هذا التراجع عقب تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة قدمت لإيران خطة من 15 نقطة تهدف إلى إنهاء الحرب بينهما، وسط حديث عن إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت.

في المقابل، لا تزال التطورات الميدانية مستمرة، مع تواصل الضربات العسكرية، واستعداد واشنطن لإرسال المزيد من القوات إلى المنطقة.

وتسببت الحرب في تعطيل شبه كامل لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس الإمدادات العالمية، ما أدى إلى اضطراب كبير في الأسواق.

وللتعويض عن هذه الاضطرابات، رفعت السعودية صادراتها النفطية من ميناء ينبع على البحر الأحمر إلى نحو 4 ملايين برميل يوميًا خلال الأسبوع الماضي.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات أولية ارتفاع مخزونات النفط الخام بمقدار 2.35 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، إلى جانب زيادة مخزونات البنزين والمشتقات النفطية.