تراجع أسعار النفط مع انحسار مخاوف الإمدادات وارتفاع المخزونات الأميركية

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع تراجع المخاوف من استمرار اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز، في ظل مؤشرات على إحراز تقدم في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، فضلاً عن بيانات أولية أظهرت ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة.

وتراجع خام برنت إلى 78.38 دولاراً للبرميل، منخفضاً 0.98 دولار أو 1.23%، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 74.62 دولاراً للبرميل، بخسارة 1.15 دولار أو 1.52%.

وجاءت الخسائر مع تنامي الآمال بانفراج الأزمة وإعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بعدما أعلنت قطر أن الوسطاء يحرزون تقدماً في جهود إنهاء الحرب، رغم استمرار التباين بين واشنطن وطهران بشأن المفاوضات.

كما تعرضت الأسعار لضغوط إضافية بعد أن أظهرت بيانات أولية نقلتها مصادر عن معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط الخام بنحو 2.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 31 تموز، إلى جانب زيادة مخزونات البنزين، بينما تراجعت مخزونات المشتقات النفطية.

ويترقب المستثمرون صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق اليوم، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن أوضاع الطلب والإمدادات في أكبر اقتصاد مستهلك للنفط في العالم.