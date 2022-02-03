تراجع أسعار النفط مع التزام "أوبك +" بخطط الإنتاج

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الخميس، بعد عمليات جني الأرباح، لكنها ظلت مدعومة بنقص المعروض حيث تمسك منتجو أوبك + بزيادات معتدلة في الإنتاج مزمعة.

ونزل خام برنت 17 سنتا أو 0.19 بالمئة إلى 89.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:34 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه 31 سنتا يوم الأربعاء، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتًا ، أو 0.40٪ ، إلى 87.91 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع 6 سنتات في اليوم السابق.

وأدى شح الإمدادات العالمية والتوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 15٪ هذا العام حتى الآن.

كما تعرضت الأسعار لضغوط في وقت متأخر من يوم الأربعاء بعد أن قال وزير النفط الإيراني إن بلاده مستعدة للعودة إلى سوق النفط في أسرع وقت ممكن.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، المعروفة باسم أوبك + يوم الأربعاء، على التمسك بزيادات معتدلة تبلغ 400 ألف برميل يوميًا في إنتاجها النفطي، فيما تكافح المنظمة بالفعل للوفاء بالأهداف الحالية وعلى الرغم من ضغوط من كبار المستهلكين لزيادة الإنتاج بسرعة أكبر.

وألقت المنظمة باللوم في ارتفاع الأسعار على فشل الدول المستهلكة في ضمان الاستثمار الكافي في الوقود الأحفوري مع تحولها إلى طاقة أكثر اخضرارًا.

وقالت اللجنة الفنية المشتركة لأوبك + في تقرير إنها تتوقع أن يصل الفائض الإجمالي في 2022 إلى 1.3 مليون برميل يوميا، أي أقل بقليل من توقعاتها السابقة البالغة 1.4 مليون برميل يوميا.

فيما قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء؛ إن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت مليون برميل الأسبوع الماضي ، مقابل توقعات بزيادة ، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير أيضًا وسط طلب قوي على الصعيدين المحلي وأسواق التصدير.