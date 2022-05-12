تراجع أسعار النفط لأكثر من 1٪ متأثراً بمخاوف الركود الاقتصادي

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط لأكثر من 1 بالمئة، اليوم الخميس، خلال أسبوع متقلب حيث تسببت المخاوف الاقتصادية من الركود في تعكير صفو الأسواق المالية العالمية، مما يفوق مخاوف الإمدادات والتوترات الجيوسياسية في أوروبا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.25 دولار أو 1.2٪ إلى 106.26 دولارات للبرميل بحلول الساعة 04:03 بتوقيت غرينتش، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.24 دولار أو 1.2 بالمئة إلى 104.47 دولارات للبرميل.

وتتعرض أسعار النفط لضغوط هذا الأسبوع، إلى جانب الأسواق المالية العالمية وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة للدولار الأمريكي هو الاقوى في عقدين، ومخاوف بشأن التضخم والركود المحتمل، كما أثر الإغلاق المطول لـ COVID-19 في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

ومع ذلك، عززت مخاوف الإمدادات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا السوق، مع ارتفاع الأسعار بأكثر من 35٪ حتى الآن هذا العام.

وقد يؤدي حظر الاتحاد الأوروبي المعلق على النفط من روسيا، وهو مورد رئيسي للخام والوقود للاتحاد، إلى زيادة تشديد الإمدادات العالمية، وهو ما يدعم الأسعار.