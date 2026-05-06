تراجع أسعار النفط لليوم الثاني تأثراً ببوادر انفراجة في الأزمة الأميركية - الإيرانية

شفق نيوز - بغداد / أربيل

تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي اليوم الأربعاء، وسط توقعات بإمكان استئناف تدفق الإمدادات المتوقفة من منطقة الشرق الأوسط، التي تعد من أهم ​مناطق الإنتاج في العالم، بعد أن أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى احتمال ‌التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب مع إيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو تموز 1.52 دولار، أو 1.38 بالمئة، إلى 108.35 دولارات للبرميل عند الساعة 01:03 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضها أربعة بالمئة في الجلسة السابقة. ​

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يونيو حزيران 1.50 دولار، أو ​1.47 بالمئة، إلى 100.77 دولار، بعد إغلاقها على انخفاض 3.9 بالمئة في اليوم السابق.

وقال ⁠ترامب على نحو غير متوقع أمس الثلاثاء إنه سيوقف مؤقتا عملية مرافقة السفن عبر ​مضيق هرمز، مشيرا إلى إحراز تقدم نحو اتفاق شامل مع إيران، دون أن يقدم تفاصيل عن ​الاتفاق.

ولم يصدر بعد أي رد فعل من طهران، إذ تحدث ترامب في وقت مبكرا جدا من صباح اليوم بتوقيت إيران.

ومع ذلك، قال ترامب إن البحرية الأميركية ستواصل حصارها الموانئ الإيرانية. وينقل مضيق هرمز عادة شحنات ​تعادل خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي في العالم، وهو شبه مغلق منذ بدء الحرب ​الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير شباط.

وأدى فقدان الإمدادات في السوق العالمية إلى ارتفاع الأسعار، مع تداول خام ‌برنت ⁠الأسبوع الماضي عند أعلى مستوى له منذ مارس آذار 2022.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي "اتفقنا بشكل متبادل على أنه، في حين سيظل الحصار ساريا ونافذا بالكامل، سيُعلق مشروع الحرية... لفترة قصيرة لمعرفة ما إذا كان يمكن إتمام الاتفاق وتوقيعه أم لا".

جاء إعلان ترامب بعد ساعات فقط من ​إحاطة وزير الخارجية الأميركي ​ماركو روبيو الصحفيين ⁠بشأن الجهود، التي أعلن عنها يوم الأحد، لمرافقة الناقلات العالقة عبر المضيق.

وكان الجيش الأميركي أعلن يوم الاثنين أنه دمر عدة قوارب إيرانية صغيرة، بالإضافة ​إلى صواريخ كروز وطائرات مسيرة، في أثناء توجيه سفينتين للخروج من ​الخليج عبر ⁠المضيق.

وأدى إغلاق هرمز إلى انخفاض المخزونات العالمية، فيما تحاول المصافي تعويض النقص.

في غضون ذلك، ذكرت مصادر في السوق أمس الثلاثاء مستشهدة بأرقام معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت للأسبوع الثالث ⁠على ​التوالي، وتراجعت أيضا مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وقالت المصادر إن ​مخزونات النفط الخام انخفضت 8.1 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في أول مايو أيار.

وأضافت أن مخزونات البنزين تراجعت 6.1 ​ملايين برميل، وهبطت مخزونات نواتج التقطير 4.6 ملايين برميل مقارنة بالأسبوع السابق.