تراجع أسعار النفط لتسجل أول انخفاض أسبوعي منذ قرابة شهرين

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة مع استعداد خام برنت لأول انخفاض أسبوعي له في سبعة أسابيع مع تباطؤ الطلب على منتجات النفط في توليد الطاقة وسط تراجع أسعار الفحم والغاز ، في حين أثرت توقعات شتاء معتدل في الولايات المتحدة أيضًا على السوق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 84.11 دولارا للبرميل في الساعة 0645 بتوقيت جرينتش لتواصل هبوطها 1.21 دولار في الجلسة السابقة.

ولامس برنت أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 86.10 دولارًا يوم الخميس ، لكنه كان في طريقه للهبوط بنسبة 0.9 ٪ في الأسبوع ، وهو أول انخفاض أسبوعي منذ 3 سبتمبر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتًا ، أو 0.6٪ ، إلى 82.01 دولارًا للبرميل ، بعد خسارة 92 سنتًا يوم الخميس.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض مخزونات الخام في كوشينغ إلى 31.2 مليون برميل ، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2018.