تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن أظهر تقرير صناعي زيادة غير متوقعة في مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي، مما زاد المخاوف من عودة ظهور إصابات بكوفيد -19 مما قد يضعف الطلب على الوقود.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا ، أو 0.68٪ ، إلى 68.88 دولارا للبرميل الساعة 05:10 بتوقيت غرينتش ، متخلية عن مكاسب يوم الثلاثاء بنسبة 1.1٪.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتًا ، أو 0.7٪ ، إلى 66.70 دولارًا للبرميل ، بعد ارتفاعها دولارًا يوم الثلاثاء.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 806 آلاف برميل للأسبوع المنتهي في 16 يوليو/ تموز، وفقًا لمصدرين بالسوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي.

وقالت فاندانا هاري ، محللة الطاقة في فاندا إنسايتس: "الخوف من دلتا سيطرته بقوة على معنويات سوق النفط ، بعد أن وضع علامة استفهام كبيرة حول رواية انتعاش الطلب في الأسابيع العديدة الماضية".