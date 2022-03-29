تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، لتواصل خسائر اليوم السابق مع توجه أوكرانيا وروسيا لإجراء محادثات سلام وبسبب مخاوف من تراجع الطلب على الوقود في الصين بعد إغلاق المركز المالي في شنغهاي لكبح جماح زيادة في حالات COVID-19.

تم تداول العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 1.18 دولار ، أو 1.1٪ ، عند 111.30 دولارا للبرميل في الساعة 04:35 بتوقيت غرينتش ، بعد أن انخفضت إلى 109.97 دولارات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) بمقدار 1.23 دولار أو 1.16٪ إلى 104.73 دولارات. وخسر كلا العقدين القياسيين حوالي 7٪ يوم امس الاثنين.

ومن المقرر أن تجتمع أوكرانيا وروسيا في اسطنبول اليوم الثلاثاء في أول محادثات سلام بينهما منذ أكثر من أسبوعين، أدت العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا إلى تقليص إمدادات النفط ، وفي وقت سابق من هذا الشهر، دفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها في 14 عامًا.

ولتعويض المخاوف بشأن نقص المعروض، من المتوقع أن يؤدي إغلاق شنغهاي على مرحلتين على مدى تسعة أيام إلى إضرار الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وتمثل شنغهاي وهو المركز المالي في الصين حوالي 4 ٪ من استهلاك النفط في الصين.

وتنتظر السوق أيضًا الاجتماع المقرر يوم الخميس من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ، المعروفين مجتمعين باسم أوبك +، ويتوقع ان تلتزم بخطط زيادة متواضعة في إنتاج النفط في ايار ، على الرغم من ارتفاع الأسعار بسبب الأزمة الأوكرانية ودعوات من الولايات المتحدة ومستهلكين آخرين لمزيد من الإمدادات.