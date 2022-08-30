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تراجع أسعار النفط بفعل مشاكل التضخم وصادرات العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-30T13:19:07+0000
تراجع أسعار النفط بفعل مشاكل التضخم وصادرات العراق

وسط مخاوف من أن يؤدي ضعف الاقتصادات العالمية الناجم عن التضخم إلى تراجع الطلب على النفط، وفي ظل عدم تأثر صادرات الخام العراقية بالاشتباكات. 

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لتسوية أكتوبر تشرين الاول 3.81 دولارات أو 3.63 بالمئة إلى 101.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:56 بتوقيت جرينتش بعد أن سجلت 100.90 دولار للبرميل عند أدنى مستوى لها في الجلسة.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 94.12 دولارًا للبرميل، بانخفاض 2.89 دولار أو 2.98٪. 

يقترب التضخم من منطقة من رقمين في العديد من أكبر الاقتصادات في العالم، وهو مستوى لم نشهده منذ ما يقرب من نصف قرن، مما قد يدفع هذا البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا إلى اللجوء إلى المزيد من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي يمكن أن تحد من النمو الاقتصادي وتؤثر على الطلب على الوقود.

ولم تتأثر صادرات العراق النفطية بالأحداث التي شهدتها بغداد وبعض المحافظات الاخرى، وبالتالي لم تتأثر أسعار النفط بهذه الأحداث.

يأتي ذلك مع التحركات التي تقودها السعودية، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدّرة للنفط "أوبك"، لدعم الأسعار من خلال خفض الإنتاج، والتي ربطها بعضهم بأنها قد تتزامن مع زيادة الإمدادات من إيران إذا أبرمت اتفاقًا نوويًا مع الغرب.

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