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تراجع أسعار النفط بفعل تدخل الصين

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-20T05:11:43+0000
تراجع أسعار النفط بفعل تدخل الصين

شفق نيوز/ هبطت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد أن أعلنت الحكومة الصينية أنها تبحث عن سبل لتخفيف نقص الطاقة.

وكانت أسواق النفط قد سجلت أعلى مستوياتها في عدة سنوات في وقت سابق من الأسبوع على خلفية أزمة الفحم والغاز العالمية، والتي أدت إلى التحول إلى الديزل وزيت الوقود لتوليد الطاقة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتًا ، أو 0.53٪ ، إلى 82.00 دولارًا للبرميل في الساعة 05:11 بتوقيت غرينتش ، لتعكس معظم مكاسبها البالغة 52 سنتًا عن يوم الثلاثاء.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتًا ، أو 0.48٪ ، إلى 84.67 دولارًا للبرميل.

وقال مجلس الكهرباء الصيني في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين ناقشت تدخل الحكومة في أسعار الفحم في اجتماع لمنتجي الفحم الرئيسيين.

وفي بيان منفصل ، قالت اللجنة إنها ستضمن تشغيل مناجم الفحم بكامل طاقتها وتهدف إلى تحقيق ما لا يقل عن 12 مليون طن يوميًا من الإنتاج ، والتي ستزيد بأكثر من 1.6 مليون طن اعتبارًا من أواخر سبتمبر.

كما تعرضت السوق لضغوط من بيانات من معهد البترول الأمريكي مجموعة الصناعة التي أظهرت ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 3.3 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 15 أكتوبر، وفقًا لمصادر السوق.

لكن مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأمريكية ، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة ووقود الطائرات، تراجعت أكثر بكثير مما توقعه المحللون، مما يشير إلى ارتفاع الطلب.

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