تراجع أسعار النفط بعد لقاء ترامب وبوتين وانحسار المخاوف بشأن الإمدادات الروسية

شفق نيوز- بغداد

تراجعت أسعار النفط، يوم الاثنين، مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات الروسية بعد لقاء جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتًا بما يعادل 0.39% إلى 65.59 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:28 بتوقيت غرينتش، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتًا أو 0.29% ليسجل 62.62 دولارًا للبرميل.

وجاء التراجع بعدما امتنعت الولايات المتحدة عن فرض مزيد من الضغوط على موسكو عبر إجراءات إضافية لتعطيل صادراتها النفطية، إذ أكد ترامب عقب لقائه بوتين أن الأولوية تكمن في التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا، بدلًا من التركيز على وقف إطلاق النار فقط.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب، يوم الاثنين، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعددًا من الزعماء الأوروبيين لبحث مسار سلام سريع ينهي أعنف حرب تشهدها أوروبا منذ ثمانية عقود.

وأشار ترامب إلى أنه لا يرى ضرورة فورية لفرض رسوم جمركية انتقامية على دول مثل الصين لشرائها النفط الروسي، لكنه لم يستبعد اللجوء إلى ذلك خلال “أسبوعين أو ثلاثة أسابيع”، في خطوة ساهمت بتخفيف المخاوف من اضطراب الإمدادات الروسية.

في غضون ذلك، يترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال اجتماع جاكسون هول هذا الأسبوع، بحثًا عن إشارات تتعلق بمسار خفض أسعار الفائدة وما إذا كان ذلك سيدفع بأسواق الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة.