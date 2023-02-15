تراجع أسعار النفط بعد قفزة في مخزونات الخام الأمريكية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الأربعاء، بعد أن هبطت بأكثر من دولار واحد للبرميل في الجلسة السابقة حيث أشارت بيانات الصناعة الامريكية إلى زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأمريكية.

وخسرت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتًا إلى 84.92 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:34 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64 سنتًا إلى 78.42 دولارًا.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 10.5 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 10 فبراير/ شباط، وفقاً لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء.

وارتفعت مخزونات البنزين بنحو 846 ألف برميل، فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.7 مليون برميل.

كما أثر على أسعار الخام إعلان وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) هذا الأسبوع أنها ستبيع 26 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد، والذي هو بالفعل عند أدنى مستوى له منذ ما يقرب من أربعة عقود.

وللمساعدة في دعم الأسعار، رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023 في أول تعديل تصاعدي لها منذ شهور، مع إعادة فتح الصين، وتقليص توقعات الإمدادات لكبار المنتجين من خارج أوبك، مما يشير إلى تشديد السوق.

وقالت أوبك إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع هذا العام بمقدار 2.32 مليون برميل يوميا أو 2.3 بالمئة، مما رفع التوقعات من فبراير شباط بمقدار 100 ألف برميل يوميا.