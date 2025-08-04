تراجع أسعار النفط بعد إعلان أوبك+ زيادة الإنتاج

شفق نيوز– متابعة

انخفضت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بعد إعلان تحالف أوبك+ عن زيادة جديدة في إنتاج النفط خلال شهر أيلول/سبتمبر، ما أدى إلى تصاعد الضغوط في السوق وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي.

وبحلول الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش، تراجع خام برنت بمقدار 40 سنتاً، أو ما يعادل 0.57%، ليصل إلى 69.27 دولاراً للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 37 سنتاً أو 0.55% إلى 66.96 دولاراً للبرميل.

وكان العقدان قد أغلقا تداولات يوم الجمعة الماضي على انخفاض بنحو دولارين.

وأعلنت أوبك+ أنها ستزيد الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يومياً في سبتمبر/ ايلول، في إطار خطواتها المستمرة لاستعادة حصتها السوقية، مشيرة إلى تحسن الاقتصاد العالمي وتراجع المخزونات كأبرز دوافع هذا القرار.

كما شملت الزيادة كميات إضافية من إنتاج دولة الإمارات، ليصل إجمالي الزيادة إلى نحو 2.5 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل حوالي 2.4% من إجمالي الطلب العالمي على النفط.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر حكومية هندية بأن الهند ستواصل استيراد النفط الروسي، رغم التهديدات الأميركية بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول التي تواصل شراء النفط من روسيا.

ويأتي هذا التهديد من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمن محاولاته للضغط على موسكو لوقف الحرب في أوكرانيا.

وأظهرت بيانات السوق أن سفينتين تحملان شحنات من النفط الروسي غيّرتا مسارهما أثناء توجههما إلى الهند، متأثرتين بالعقوبات الأميركية الأخيرة.