تراجع أسعار النفط بعد زيادة في المخزونات الأميركية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، متخلية عن مكاسب الجلسة السابقة بعد بيانات بالقطاع كشفت عن زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والوقود الأميركية، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن الطلب على الوقود.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 59 سنتا أو 0.8% إلى 74.53 دولارا للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 62 سنتا أو 0.8% إلى 79.48 دولارا للبرميل.

وذكرت مصادر نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي، أن مخزونات الخام الأمريكية قفزت 14.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من يناير/كانون الثاني، وفي الوقت نفسه ارتفعت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل زيت التدفئة ووقود الطائرات بنحو 1.1 مليون برميل.