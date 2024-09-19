تراجع أسعار النفط بعد خفض أسعار الفائدة الأمريكية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الخميس، بعد أن أثار خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بأكبر من المتوقع مخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر/تشرين الثاني 34 سنتا أو 0.46 بالمئة إلى 73.31 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:15 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر/تشرين الأول إلى 70.49 دولارا للبرميل بانخفاض 42 سنتا أو 0.59 بالمئة.

وخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية يوم أمس الأربعاء، مما يشير إلى أن البنك المركزي يرى تباطؤا في سوق العمل.

ويبدو أن هذا الرأي يفوق الدعم الذي يجلبه عادة خفض أسعار الفائدة للنشاط الاقتصادي.

وتراقب الأسواق الأحداث في الشرق الأوسط بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكية تستخدمها جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة يوم أمس الأربعاء في أعقاب انفجارات مماثلة لأجهزة النداء في اليوم السابق.