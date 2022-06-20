تراجع أسعار النفط بسبب المخاوف الاقتصادية العالمية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين، إذ عوضت المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود المخاوف بشأن تقلص الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا، أو 0.16٪، إلى 112.94 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:33 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت أسعار الشهر الأول 7.3٪ الأسبوع الماضي، وهو أول انخفاض أسبوعي لها منذ خمسة أعوام.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 109.29 دولارات للبرميل، بانخفاض 27 سنتاً.

وما يزال النفط القادم من روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم ، بعيدًا عن متناول معظم الدول بسبب العقوبات الغربية بسبب الحرب في أوكرانيا.

وتم تخفيف الأثر جزئيًا من خلال إطلاق احتياطيات النفط الإستراتيجية، بقيادة الولايات المتحدة، وزيادة الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المعروفين معًا باسم أوبك +.