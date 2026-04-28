تراجع أسعار الصرف في بغداد وأربيل مع انطلاق التداولات

شفق نيوز - بغداد / أربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعاً في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، صباح اليوم الثلاثاء، تزامناً مع افتتاح تداولات البورصة المركزية.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد تراجعت لتبلغ 154,750 ديناراً مقابل كل 100 دولار، مقارنة بسعر إغلاق يوم أمس الاثنين الذي سجل 154,900 دينار.

وفي محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، انحسرت أسعار البيع لتصل إلى 155,250 ديناراً، بينما استقر سعر الشراء عند 154,250 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد اتسمت حركة الصرف بالانخفاض الطفيف أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 154,600 دينار، وسعر الشراء 154,400 دينار مقابل الـ 100 دولار.