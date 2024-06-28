تراجع أسعار الذهب وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لكنها تتجه صوب الارتفاع الفصلي الثالث على التوالي، بينما يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم لمزيد من الوضوح بشأن الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2323.53 دولاراً للأوقية.

وارتفعت الأسعار بنحو 4% خلال هذا الربع. ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 2334.50 دولاراً.

وارتفع الذهب أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة بعد أن أظهرت بيانات تباطؤا مستمرا وإن كان معتدلا في النشاط الاقتصادي الأمريكي.

ومع ذلك، أكدت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان يوم الخميس أنها ليست مستعدة بعد لدعم خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي مع استمرار ضغوط التضخم المرتفعة.

ومن المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة – وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم.

وفي حين يعتبر السبائك وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير ذات العائد.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 29.09 دولارا، وربح البلاتين 0.8 بالمئة إلى 995.13 دولارا. ويتجه كلا المعدنين لتحقيق مكاسب فصلية.

وصعد البلاديوم في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 944.63 دولارا.