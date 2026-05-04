تراجع أسعار الذهب وسط ترقب حذر لمفاوضات واشنطن وطهران

شفق نيوز- بغداد

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف في تعاملات يوم الاثنين، وسط استمرار المخاوف من التضخم في الولايات المتحدة وتأثيرها على توجهات السياسة النقدية، فيما تترقب الأسواق عن كثب تطورات المحادثات بين دونالد ترامب وإيران.

وسجل سعر الذهب الفوري انخفاضاً بنسبة 0.3% ليبلغ 4599.45 دولاراً للأونصة، بينما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية تسليم يونيو بنسبة 0.7% إلى 4611.40 دولاراً، في ظل ضغوط ناتجة عن توقعات بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

في الأثناء، بقيت أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل رغم تراجعها، ما يعزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية عالمياً. ويرى محللون أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يدفع البنوك المركزية إلى التمسك بسياسات نقدية متشددة، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب كأصل لا يدر عائداً، مقارنة بسندات الخزانة ذات العوائد المرتفعة.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، مع تبني لهجة حذرة، ما دفع الأسواق إلى تقليص توقعاتها بشأن خفض الفائدة خلال العام الجاري.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.1% إلى 75.38 دولاراً للأونصة، كما صعد البلاتين بنسبة 0.2% إلى 1991.85 دولاراً، في حين تراجع البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 1519.66 دولاراً.