سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تراجع أسعار الذهب مع ضعف الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-20T05:56:18+0000
تراجع أسعار الذهب مع ضعف الدولار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، يوم الخميس ، لتحوم بالقرب من أعلى مستوياتها في شهرين، مع ضعف الدولار لمواجهة الضغوط من ارتفاع عائدات السندات .

وتراجع الذهب الفوري في أحدث تعاملات 0.1 بالمئة إلى 1838.62 دولارا للأوقية بحلول الساعة 04:07 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 22 نوفمبر تشرين الثاني عند 1843.94 دولارا في وقت سابق.

وقفزت الأسعار بأكبر قدر في ثلاثة أشهر يوم الأربعاء بسبب ضعف الدولار وزيادة الطلب على الملاذ الآمن.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1839.90 دولارا.

واصل مؤشر الدولار خسائره للجلسة الثانية ، معززًا الذهب حيث أن ضعف الدولار يجعل المعدن أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى ، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ، مما رفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطًا تضخميًا ، إلا أن المعدن حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تحمل فائدة.

استقر سعر الفضة الفورية عند 24.12 دولارًا للأوقية ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.2٪ إلى 1023.81 دولارًا ، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.2٪ إلى 1.996.72 دولارًا.

related

انخفاض طفيف في اسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2022-01-16 08:55:46
انخفاض طفيف في اسعار الذهب في الاسواق العراقية

انخفاض طفيف بأسعار الذهب في السوق العراقية

Date: 2021-09-02 07:44:28
انخفاض طفيف بأسعار الذهب في السوق العراقية

أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار

Date: 2021-06-15 07:03:09
أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار

الذهب يهبط في الأسواق العراقية

Date: 2021-06-15 09:42:43
الذهب يهبط في الأسواق العراقية

اسعار الذهب في الأسواق العراقية لليوم الخميس

Date: 2021-03-11 08:09:48
اسعار الذهب في الأسواق العراقية لليوم الخميس

خام البصرة الخفيف يغلق على انخفاض

Date: 2021-08-07 08:26:17
خام البصرة الخفيف يغلق على انخفاض

الدولار يتأثر ببيان المالية ويسجل إنخفاضاً مقابل الدينار العراقي

Date: 2021-01-09 07:25:50
الدولار يتأثر ببيان المالية ويسجل إنخفاضاً مقابل الدينار العراقي

خام البصرة الخفيف يغلق على انخفاض طفيف

Date: 2021-08-14 06:06:31
خام البصرة الخفيف يغلق على انخفاض طفيف