تراجع أسعار الذهب مع ضعف الدولار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، يوم الخميس ، لتحوم بالقرب من أعلى مستوياتها في شهرين، مع ضعف الدولار لمواجهة الضغوط من ارتفاع عائدات السندات .

وتراجع الذهب الفوري في أحدث تعاملات 0.1 بالمئة إلى 1838.62 دولارا للأوقية بحلول الساعة 04:07 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 22 نوفمبر تشرين الثاني عند 1843.94 دولارا في وقت سابق.

وقفزت الأسعار بأكبر قدر في ثلاثة أشهر يوم الأربعاء بسبب ضعف الدولار وزيادة الطلب على الملاذ الآمن.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1839.90 دولارا.

واصل مؤشر الدولار خسائره للجلسة الثانية ، معززًا الذهب حيث أن ضعف الدولار يجعل المعدن أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى ، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ، مما رفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطًا تضخميًا ، إلا أن المعدن حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تحمل فائدة.

استقر سعر الفضة الفورية عند 24.12 دولارًا للأوقية ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.2٪ إلى 1023.81 دولارًا ، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.2٪ إلى 1.996.72 دولارًا.