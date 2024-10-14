تراجع أسعار الذهب مع صعود الدولار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع صعود الدولار، وسط ترقب مؤشرات جديدة بخصوص مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 00:22 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2646.75 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد صعوده و1% في الجلسة السابقة.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2663.90 دولارا للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، الأمر الذي يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة الماضي أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ظلت دون تغيير في سبتمبر / أيلول ، وهو ما يشير إلى توقعات تضخم مواتية ويدعم الآراء القائلة إن المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل.

ويترقب المستثمرون أيضا بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحصول على المزيد من المؤشرات حول توقعات اسعار الفائدة .

وبالنسبة للمعادن النفيسة الاخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة الى 31.21 دولارا للاوقية. ونزل البلاتين 0.9 بالمئة إلى 976.20 دولارا للأوقية. وانخفض البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1045.87 دولارا للأوقية ".