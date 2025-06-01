تراجع أسعار الذهب مع انخفاض الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم الأحد ( 1 حزيران 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 653 الف دينار، وسعر الشراء 649 دينار. فيما سجلت أسعار امس السبت 658 الف دينار .

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 623 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 619 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 655 الف و 666 ألفاً ، البيع مثقال الذهب العراقي بين 625 الفا و 635 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل انخفاضا حيث سجل عيار 22 بيع 685 ألف دينار ، وعيار 21 بيع 655 ألف دينار، وعيار 18 بيع 560 ألف دينار.

وانخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأحد، في أسواق العاصمة العراقية بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الدولار تراجعت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141,000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت يوم أمس السبت 141,550 ديناراً مقابل 100 دولار.