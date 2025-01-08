تراجع أسعار الذهب مع انتعاش الدولار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وقوة الدولار بعد أن أشارت بيانات إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ربما يبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2648.16 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:08 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 2662.30 دولارا.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا: "تعافى مؤشر الدولار بفضل الآمال في أن نشهد سياسة نقدية أقل تقلبا من مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، لذا هناك بشكل عام بعض الضعف في أسعار الذهب".

ارتفع الدولار وسجل عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى في ثمانية أشهر بعد أن أشارت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء إلى اقتصاد قوي.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 30.11 دولارا للأوقية، وهبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 946.11 دولارا، وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 923.87 دولارا.