تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، مع تعافي التصريحات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وارتفاع العملة الأمريكية. أضعفت البيانات الآمال في تخفيضات مبكرة لأسعار الفائدة، بينما يترقب المستثمرون سلسلة من التقارير الاقتصادية هذا الأسبوع لمزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0327 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2024.46 دولارا للأوقية.

ولم تتغير العقود الآجلة للذهب عند 2025.50 دولارًا، وفقا لوكالة "رويترز".

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

وتراجع مؤشر الدولار (.DXY) بنسبة 0.1%، لكنه ظل يحوم بالقرب من أعلى مستوى في ستة أسابيع الذي سجله يوم الثلاثاء. العائد على الدولار الأمريكي القياسي. انخفضت سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، لكنها ظلت أعلى من 4٪.

وفي الأسواق المالية الأوسع، ارتفعت الأسهم الآسيوية وسط تفاؤل بأن السلطات الصينية ستقدم الدعم لأسواق أسهمها، التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات.

ينصب تركيز السوق على السوق الأمريكية. من المقرر صدور تقرير مؤشر مديري المشتريات السريع في الساعة 1445 بتوقيت جرينتش في وقت لاحق من اليوم، وتقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع يوم الخميس وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة.

وقد قام المتداولون بتسعير خمسة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة من بنك الاحتياطي الفيدرالي لعام 2024، بانخفاض عن ستة تخفيضات قبل أسبوعين. تم التخفيض الأول في مارس، ومن المتوقع الآن أن يتم التخفيض الأول في مايو مع احتمال بنسبة 89٪، وفقًا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة التابع لشركة LSEG IRPR، يفتح علامة تبويب جديدة.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 22.38 دولارا للأوقية، ونزل البلاتين 0.1% إلى 899.21 دولارا، ونزل البلاديوم 0.5% إلى 943.23 دولارا.