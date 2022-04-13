تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء، بعد كسب ما يصل إلى 1٪ في الجلسة الماضية، مع ارتفاع الدولار وتراجع العائدات بعد بيانات التضخم الأمريكية .

تغير سعر الذهب الفوري قليلاً عند 1964.70 دولارا للأوقية بحلول الساعة 05:36 بتوقيت جرينتش، بعد الوصول إلى ذروة شهر واحد تقريبًا عند 1978.21 دولارًا أمريكيًا يوم الثلاثاء. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1973.80 دولارا.

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء، مع عائد سندات الخزانة القياسي لمدة 10 سنوات في طريقه لتحقيق أول انخفاض في ثماني جلسات، لكنه أثار الأمل في ارتفاع الأسعار بلغ ذروته.

ارتفع سعر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في ايار 2020 بعد ان اظهرت بيانات التضخم الأمريكية انها أضعف من المتوقع، مما يجعل الذهب أقل جاذبية لأصحاب العملات الأخرى.

استقر سعر الفضة الفورية عند 25.36 دولار للأوقية ، البلاتين ارتفع بنسبة 0.3٪ إلى 968.17 دولارًا ، وارتفع البلاديوم 1.1٪ عند سعر الصرف 2350.68 دولارًا أمريكيًا.