سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-13T06:21:43+0000
تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء، بعد كسب ما يصل إلى 1٪ في الجلسة الماضية، مع ارتفاع الدولار وتراجع العائدات بعد بيانات التضخم الأمريكية .

تغير سعر الذهب الفوري قليلاً عند 1964.70 دولارا للأوقية بحلول الساعة 05:36 بتوقيت جرينتش، بعد الوصول إلى ذروة شهر واحد تقريبًا عند 1978.21 دولارًا أمريكيًا يوم الثلاثاء. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1973.80 دولارا.

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء، مع عائد سندات الخزانة القياسي لمدة 10 سنوات في طريقه لتحقيق أول انخفاض في ثماني جلسات، لكنه أثار الأمل في ارتفاع الأسعار بلغ ذروته.

ارتفع سعر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في ايار 2020 بعد ان اظهرت بيانات التضخم الأمريكية انها أضعف من المتوقع، مما يجعل الذهب أقل جاذبية لأصحاب العملات الأخرى.

استقر سعر الفضة الفورية عند 25.36 دولار للأوقية ، البلاتين ارتفع بنسبة 0.3٪ إلى 968.17 دولارًا ، وارتفع البلاديوم 1.1٪ عند سعر الصرف 2350.68 دولارًا أمريكيًا.

related

تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

Date: 2021-10-05 06:31:09
تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

اسعار الذهب ترتفع مع ضعف الدولار

Date: 2022-03-30 06:24:19
اسعار الذهب ترتفع مع ضعف الدولار

تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار

Date: 2022-04-11 06:38:38
تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار

تراجع الذهب مع ثبات الدولار

Date: 2022-04-05 05:30:34
تراجع الذهب مع ثبات الدولار

الذهب يقلص مكاسبه بعد صعود قياسي مع توقف تراجع الدولار

Date: 2020-07-28 08:36:44
الذهب يقلص مكاسبه بعد صعود قياسي مع توقف تراجع الدولار

ارتفع الذهب الثمين مع ارتفاع الدولار

Date: 2022-04-12 05:51:10
ارتفع الذهب الثمين مع ارتفاع الدولار

أسعار الذهب تتراجع في ظل صعود للدولار

Date: 2021-02-12 07:59:01
أسعار الذهب تتراجع في ظل صعود للدولار

الذهب يلتحق بالدولار ويرتفع في الأسواق العراقية

Date: 2021-04-01 07:29:19
الذهب يلتحق بالدولار ويرتفع في الأسواق العراقية