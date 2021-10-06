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تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-06T05:00:57+0000
تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ هبطت أسعار الذهب بما يصل إلى 1.2 بالمئة مع تضرر جاذبية المعدن النفيس كملاذ استثماري آمن من صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية وارتفاع الدولار بينما ينتظر المستثمرون بيانات مهمة بشأن الوظائف في الولايات المتحدة والتي من المنتظر أن تصدر يوم الجمعة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1762.19 دولارا للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي وهو أول انخفاض له في أربع جلسات.

ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.25 بالمئة إلى 1763.20 دولارا للأوقية.

وقال ديفيد ميجير مدير تداولات المعادن في هاي ريدج فيوتشرز إن التحركات الصعودية للدولار وعوائد السندات، بعد تراجع طفيف في البضعة أيام الماضية، وتعافي سوق الأسهم يدفعان الذهب للانخفاض.

وصعد الدولار الأميركي مقتربا من أعلى مستوى له في عام الذي سجله الأسبوع الماضي أمام سلة من منافسيه، وهو ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وسجل عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات في أحدث التداولات 1.5223 بالمئة بعد أن قفز الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ يونيو عند 1.5670 بالمئة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.22 بالمئة إلى 22.61 دولارا للأوقية في حين هبط البلاتين 0.5 المئة إلى 961.93 دولارا وارتفع البلاديوم 0.13 بالمئة إلى 1907.43 دولارا.

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