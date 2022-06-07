تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب بنحو 0.3% إلى 1841.65 دولارا للأونصة عند التسوية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.333٪ إلى 102.430، مع تراجع اليورو 0.32٪ إلى 1.0685 دولارا قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات مجدداً أعلى مستوى 3% خلال تعاملات اليوم .

ورغم أن الذهب يعتبر أداة للتحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الدولار والفائدة لتهدئة ضغوط الأسعار المتزايدة يقلص جاذبية المعدن النفيس.

بالنسبة لباقي المعادن فقد ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنحو 0.8% إلى 22.09 دولارا للأونصة.

وصعد سعر البلاتين بنحو 1.5% إلى 1029 دولاراً للأونصة بعد أن وصل يوم الجمعة لأعلى مستوى منذ أواخر مارس آذار عند 1032.50 دولارا للأونصة.

أما سعر البلاديوم فارتفع بنسبة 1.4% إلى 2003.20 دولارات للأونصة.