تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار 

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين، من أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، مع استعادة الدولار الأمريكي بعض مكاسبه، مما جعل السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وانخفض الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1672.99 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:49 بتوقيت جرينتش.

وارتفع المعدن النفيس 3 بالمئة يوم الجمعة مع تراجع الدولار بنسبة 2 بالمئة تقريبا بعد أن أنعشت بيانات الوظائف الأمريكية الآمال في أن يكون مجلس الاحتياطي أقل تشددا في رفع أسعار الفائدة مستقبلا.

واستقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي عند 1676.30 دولارا.

وقال مات سيمبسون المحلل في سيتي إندكس إن من المعتاد رؤية الأسعار تتراجع مقابل حركة كبيرة من الجلسة السابقة، فالذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار على نحو طفيف.

واستعاد مؤشر الدولار بعض الخسائر ليرتفع بنسبة 0.2 بالمئة.

ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر بالسلب على جاذبية الأصول التي لا تدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 20.56 للأوقية، وانخفض البلاتين واحدا بالمئة إلى 951.46 دولارا، وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1871.00 دولارا.