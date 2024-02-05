تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وعوائد الخزانة الاميركية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد تقرير الوظائف الذي أشار لأداء قوي للقطاع وبدد توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة على المدى القريب.

وبحلول الساعة 05:56 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2029.03 دولارا للأوقية (الأونصة).

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 2045.50 دولارا للأوقية.

سجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في ثمانية أسابيع، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى أكثر من أربعة بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.56 دولارا للأوقية، ونزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 939.26 دولارا، بينما ارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 894.99 دولارا.