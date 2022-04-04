تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وعائدات السندات الأميركية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار وعائدات السندات الأميركية بعد أن أدت بيانات قوية بشأن الوظائف إلى زيادة التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل كبير.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1921.43 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 05:02 بتوقيت غرينتش.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 3.60 دولارات إلى 1920.50 دولاراً.

وارتفع الدولار بشكل قوي مع بداية الأسبوع بعد ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية مع توقع برفع أسعار الفائدة بسرعة.

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى جعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الآخرين بينما يؤدي ارتفاع عائد السندات إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 24.63 دولاراً للأونصة وانخفض البلاتين 0.1% إلى 984.67 دولاراً وارتفع البلاديوم 2.2% إلى 2326.18 دولاراً.