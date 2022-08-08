تراجع أسعار الذهب مع احتمالات زيادة الفائدة الأمريكية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب، يوم الاثنين، بعد أن عززت بيانات الوظائف الامريكية القوية الأسبوع الماضي احتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة بشكل كبير مما أدى إلى ارتفاع عوائد الدولار والخزانة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1771.74 دولارا للأوقية (الأونصة) في الساعة 04:54 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضه واحد في المئة في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1788.20 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 19.87 دولارا للأونصة وانخفض البلاتين 1.3 في المئة إلى 920.25 دولارا واستقر البلاديوم عند 2125.68 دولارا.