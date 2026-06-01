تراجع أسعار الذهب أمام صعود الدولار وترقب لقرار أميركي بشأن إيران

تراجعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار وصعود أسعار النفط، فيما تترقب الأسواق قرار الرئيس الأميركي بشأن المقترح المتعلق بتمديد وقف إطلاق النار مع إيران.

وانخفض الذهب الفوري بنسبة 0.4% ليصل إلى 4518.09 دولاراً للأونصة، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم آب بنسبة 1% إلى 4548.90 دولاراً.

وجاء التراجع مع ارتفاع الدولار، ما زاد من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى، بالتزامن مع صعود أسعار النفط بأكثر من 2%، الأمر الذي عزز المخاوف بشأن التضخم واحتمال استمرار تشديد السياسة النقدية الأميركية.

وتترقب الأسواق قرار ترمب بشأن اتفاق مقترح لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران، في ظل استمرار الخلافات بين الطرفين بشأن ملفات رئيسية مرتبطة بالصراع.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.4% إلى 75.58 دولاراً للأونصة، كما صعد البلاتين بنسبة 1.1% والبلاديوم بنسبة 1.2%.