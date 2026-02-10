تراجع أسعار الذهب قبيل صدور بيانات اقتصادية أميركية مهمة

شفق نيوز - بغداد / اربيل

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، وسط حذر المستثمرين قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية رئيسية تتعلق بالوظائف والتضخم، والتي من شأنها تقديم إشارات حول مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7% ليصل إلى 5029.49 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 03:32 بتوقيت غرينتش، بعد أن كان قد سجل مكاسب تجاوزت 2% في جلسة الإثنين، مستفيدًا من تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع. وسجل الذهب أعلى مستوى قياسي له عند 5594.82 دولارًا للأونصة في 29 يناير.

كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.5% لتصل إلى 5052.0 دولارًا للأونصة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة الفوري بنسبة 2.1% إلى 81.64 دولارًا للأونصة، بعد أن كان قد ارتفع بنحو 7% في الجلسة السابقة، بينما انخفض سعر البلاتين بنسبة 2.1% إلى 2084.09 دولارًا للأونصة، وتراجع البلاديوم بنسبة 1.7% إلى 1710.75 دولارات.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات اقتصادية أمريكية تشمل مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر، ومؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير، وتقرير الوظائف غير الزراعية، في وقت تتزايد فيه التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية مرتين على الأقل خلال عام 2026.