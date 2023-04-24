تراجع أسعار الذهب قبيل اجتماعات البنك المركزي الأمريكي

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين، للجلسة الثانية على التوالي مع تحول تركيز المستثمرين إلى اجتماعات البنك المركزي الأمريكي لتوضيح استراتيجيات رفع أسعار الفائدة التي قد تسلط الضوء على ما إذا كان قد تم إحراز تقدم في كبح جماح التضخم.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1٪ إلى 1980.59 دولارًا للأوقية اعتبارًا من الساعة 0405 بتوقيت جرينتش.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1991.10 دولارا.

والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تحمل فائدة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة الفورية 0.5 بالمئة إلى 24.90 دولارًا للأوقية ، وانخفض البلاتين 2.3 بالمئة إلى 1098.01 دولارًا ، وانخفض البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1583.53 دولارًا.