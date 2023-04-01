تراجع أسعار الذهب في أسواق بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت، (1 نيسان/أبريل 2023).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 416 الف دينار، وسعر الشراء 412 الف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم الخميس الماضي 420 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 386 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 382 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 415 الف دينار و 425 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 385 الفاً و 395 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد انخفضت ايضا بشكل طفيف حيث سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 480 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 440 الف دينار وسجل عيار 21 بيع 430 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 360 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).